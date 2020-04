'Brasil ficou dependente de outros países', diz Marcos Pontes sobre COVID-19

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press )

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o astronauta Marcos Pontes, afirmou que o Brasil ficou dependente de outros países no enfrentamento à COVID-19. Ele veio à capital mineira para conhecer as ações implementadas pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) no combate à pandemia. Junto à reitora Sandra Regina Goulart Almeida, conheceu os laboratórios do Instituto de Ciências Biológicas (ICB), que desenvolvem pesquisas e também realizam exames de teste-diagnóstico para identificação da presença do novo coronavírus.

Depois da visita aos laboratórios, o ministro concedeu entrevista coletiva. Ao ser questionado sobre as posições difentes entre o presidente Jair Bolsonaro e ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobre o isolamento social, Pontes afirmou que o governo trabalha de forma unida. No entanto, enquanto o ministro afirma que são necessárias ações rígidas para que as pessoas fiquem em casa, o presidente tem acenado para a flexibilização.

O ministro informou que, por meio de medida provisória, foram descontingenciado R$ 100 milhões para pesquisas de medicamentos, tratamentos e testes. O ministro, no entanto, não falou sobre os cortes que a área de educação, ciência e tecnologia sofreram em 2019 e nos primeiros meses de 2020.

FAKENEWS NA EDUCAÇÃO





O ministro foi acompanhado na visita pelo governador Romeu Zema, que aproveitou a ocasião para dizer que não determinou a volta as aulas no estado. "São fakenews dizendo que as aulas estão sendo reativadas em Minas. Não há comunicado em relação a isso. Parte de alguém que quer holofotes e subir em palanques", disse sem mencionar nomes.

Ele afirmou que as medidas adotadas pelo goveno de Minas estão no caminho certo, uma vez que o Estado tem número de mortes pela COVID-19 menor de que outros entes da federação. "O número de óbitos é proporcionalmente inferior. Tomamos as medidas certas em momento adequado", frisou. Falou ainda de parceria com a 99 em Juiz de Fora para que as pessoas possam receber em casa medicamentos da farmácia popular.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SAÚDE

Pontes defendeu a importância da inteligência artificial na ciência e disse que a UFMG deverá concorrer, por meio de edital público, a sediar um dos centros de interligência artificial voltado para saúde.

A reitora afirmou que a UFMG desenvolve 30 projetos de enfrentamento à COVID-19, como a realização de testes em sete laboratórios em parceria com a Fundação Ezequiel Dias (Funed), produção de álcool em gel para hospitais, estudos econômicos sobre o impacto do novo coronavírus, entre outros. "A solução e combate à COVID-19 está na ciência", afirmou.