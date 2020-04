Justiça suspende flexibilização do comércio em Uberaba em meio à pandemia

Caso a medida não seja cumprida, o comerciante terá que pagar uma multa diária de R$ 10 mil (foto: Reprodução Wikipédia )

O decreto que liberava as atividadesem, no Triângulo Mineiro, foi suspenso pela Justiça a partir desta segunda-feira (13). A decisão acatacontra opara evitar o risco de propagação da. Em caso de descumprimento da, foi estabelecida multano valor de R$ 10 mil.questionou a, decretada no último dia 6. Apesar do prazode 48 horas para que o município dê informações sobre a razão do decreto, anão se manifestou.Segundo adesta segunda-feira, aafirma que o momento é dee recomenda o D. “não podem se sobrepor àou à”, diz a decisão.Segundo a, esse tipo de estratégia deapenas idosos e grupos de risco, mas ajudaria ao ritmo de transmissão e contágio do. Assim, poderia reduzir pela metade as consequências dae ter milhares de vidas salvas.Dessa forma, asuspende odos. Além disso, determina que a União dê suporte a, dentro de cinco dias, com apoio(leitos, equipamentos de proteção individual, respiradores, testes laboratoriais e profissionais da área de saúde) doA razão desta, segundo o, está ligada “às condições da estrutura hospitalar para suportar a flexibilização e à capacidade de testagem da população de modo relevante e suficiente”.sustenta que oé a maneira mais efetiva de combater o. Além disso, mostrou que opode entrar emcaso o país tenha muitos casos de coronavírus. “Os sistemas de saúde de todo os países seriam levados rapidamente à, com maior gravidade para aqueles países (notadamente de baixa renda) que dispõem de sistemas de saúde com menor capacidade”, explica a“Retardar sua velocidade de propagação é a única forma de mitigar os impactos sobre o, impedindo – ou, ao menos reduzindo –, com isso, o número de mortes evitáveis", frisaram