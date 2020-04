Detentos fogem do Presídio de Juatuba, na Grande BH

Entrada do Presídio de Juatuba (foto: Reprodução da internet/Google Maps)







Quatro detentos fugiram do Presídio de Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira. Um deles foi recapturado. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) ainda apura as circunstâncias da fuga.









“Os outros três homens continuam sendo procurados pelas forças de segurança: Fernando Pereira dos Santos (27 anos), Lucas Marques de Lima Silva (21 anos) e Luiz Henrique Mar-ques dos Santos (28 anos)”, listou a Secretaria. “A direção-geral da unidade abrirá um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias do ocorrido. As polícias Militar e Penal seguem empenhadas na tentativa de recaptura dos outros três foragidos. O fato já foi comunicado à Justiça”, diz a nota.





A Sejusp pede ajuda da população para encontrar os homens. Informações podem ser repassadas pelo Disque Denúncia 181. A ligação é gratuita e a denúncia pode ser feita de forma anônima.