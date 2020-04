Feto é encontrado em lixeira no Centro de Belo Horizonte

Feto foi encontrado em lixeira no cruzamento das ruas dos Caetés e Espírito Santo (foto: Reprodução da internet/Google Maps)







A polícia trabalha para localizar a pessoa responsável por deixar um feto em uma lixeira no Centro de Belo Horizonte. O crime foi descoberto na madrugada desta quarta-feira.









Os policiais foram ao local e confirmaram a denúncia, era um feto do sexo masculino. O local não possui câmeras do sistema Olho Vivo, mas a polícia vai tentar colher imagens do sistema de segurança de um bar próximo ao cruzamento.





Uma equipe da divisão de homicídios da Polícia Civil esteve no local para perícia e o feto foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da capital. O caso foi registrado na 4ª Delegacia de Polícia Civil Centro.





Este é o segundo crime dessa natureza registrado nesta semana em Belo Horizonte. Na segunda-feira, funcionários do Serviço de Limpeza Urbana da capital (SLU) foram surpreendidos ao encontraram um recém-nascido morto enquanto faziam a coleta de lixo no Bairro Vila Clóris, Região Norte de Belo Horizonte.