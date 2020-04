Funcionários da SLU encontram corpo de bebê em saco de lixo na Região Norte de BH

Bebê foi encontrado no Bairro Vila Clóris, na Região Norte de BH (foto: Reprodução/Google Maps)

Um, na tarde desta segunda-feira (6), no Bairro Vila Clóris, na Região Norte de Belo Horizonte. O recém-nascido, de acordo com a, foi achado por funcionários doque faziam a coleta de lixo na região.Assim que o bebê foi encontrado, ofoi acionado, mas a criança já estava morta. A perícia dafoi acionada. A PM agora procura porque possam auxiliar na identificação da autoria do crime.É ode abandono de bebê em Belo Horizonte em menos de um mês. No dia 22 de março, uma recém-nascidano Bairro Universitário, na Região da Pampulha. Ela foi socorrida compara o Hospital Odilon Behrens. No dia seguinte, na Região do Barreiro, uma criança foi encontrada dentro de uma lixeira. Ela foi levada para a UPA Barreiro, mas. A perícia constatouNo primeiro caso, a mãe da criança, uma mulher de 33 anos, disse à Polícia Civil que abandonou a filha. Já no segundo caso, a suspeita de 32 anos foi indiciada por homicídio qualificado pelo feminicídio, por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. A pena prevista para esse tipo de crime varia de 12 a 30 anos de prisão.