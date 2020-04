Capes abre inscrições de projetos que estudem sobre epidemias

(foto: Túlio Santos/EM/DA Press) Estão abertas as inscrições de projetos de pós-graduação que estudam epidemiologia, infectologia, microbiologia, imunologia, bioengenharia e bioinformática no Programa de Combate às Epidemias da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).



A iniciativa tem o intuito apoiar pesquisadores que estudem sobre surtos, endemias, epidemias e pandemias e foca em projetos inovadores de prevenção, diagnóstico e de estratégias terapêuticas. O objetivo é que as pesquisas possam auxiliar tanto no entendimento e enfrentamento da atual crise de coronavírus, como no preparo do país para novos surtos.



Os pesquisadores têm até as 17 horas de 30 de abril para participar. As pesquisas devem durar entre 12 e 36 meses, podendo ser renovadas por mais um ano.





Para o presidente da Capes, Benedito Aguiar, as universidades brasileiras têm um grande potencial, que precisa ser aproveitado e valorizado. “Estamos intensificando nosso apoio aos programas de pós-graduação, principais responsáveis pela pesquisa científica e tecnológica no país, com um programa estratégico emergencial que poderá contribuir de forma imediata à mitigação dos problemas ocasionados pela atual pandemia e contribuir para prevenção e combate epidemias que assolam o país há anos”, afirma.

Bolsas





Serão financiadas até 30 propostas e concedidas 900 bolsas de doutorado e pós-doutorado, com investimento de até R$ 70 milhões. Os projetos selecionados receberão até 18 bolsas de pós-doutorado e 12 de doutorado, além de receber R$ 345 mil em custeio e verba de capital. As propostas devem ser submetidas neste site