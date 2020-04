Polícia prende autores de arrombamento e furto na Região Centro-Sul de BH

Balas, biscoitos e outros alimentos furtados da lanchonete de colégio foram recuperados pela PM (foto: Polícia Militar/Divulgação) farmácia de manipulação e um colégio foram alvos de uma mulher e um homem neste domingo (5), na Savassi e no Lourdes, respectivamente, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. No primeiro estabelecimento, houve tentativa de arrombamento, enquanto no segundo teve furto consumado. Em ambos os casos, a Polícia Militar (PM) conseguiu capturar os autores. Umae umforam alvos de uma mulher e um homemneste domingo (5), nae no, respectivamente, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. No primeiro estabelecimento, houve, enquanto no segundo teve. Em ambos os casos, aconseguiu capturar os autores.





15:40 - 05/04/2020 Quarentena? PM registra várias ocorrências de tráfico de drogas em BH mulher de 42 anos tentou arrombar uma farmácia de manipulação, na Rua Paraíba. A PM recebeu a denúncia e foi ao local averiguar o ocorrido. Ao constatar que a porta do estabelecimento estava danificada, a guarnição iniciou rastreamento e prendeu a suspeita poucos metros depois, na esquina com Gonçalves Dias. Ao ser capturada, ela apresentou resistência e também responderá pela ação, além da tentativa de furto. No primeiro caso, umatentou arrombar uma farmácia de manipulação, na Rua Paraíba. A PM recebeu a denúncia e foi ao local averiguar o ocorrido. Ao constatar que a porta do estabelecimento estava, a guarnição iniciou rastreamento e prendeu a suspeita poucos metros depois, na esquina com Gonçalves Dias. Ao ser capturada, ela apresentoue também responderá pela ação, além da tentativa de furto.





Já na Rua Bernardo Guimarães, um colégio foi alvo de um homem que furtou alimentos da lanchonete. Ele foi visto pulando o portão com duas sacolas, o que chamou a atenção. Logo quando comunicada, a PM fez uma varredura na região e prendeu o autor na Rua São Paulo. Com o rapaz, foram encontradas balas, biscoitos e outros produtos subtraídos da cantina. A ocorrência foi encerrada na Central de Flagrantes, no Bairro Floresta, Região Nordeste de BH.

Recorrência de arrombamentos durante a quarentena

quarentena, para a prevenção do coronavírus (COVID-19), está havendo uma recorrência de arrombamentos, sobretudo na Região Centro-Sul da capital. Nesse sábado, por exemplo, a Basílica de Lourdes, na Rua da Bahia foi alvo de um homem. Ele, no entanto, foi surpreendido com o alarme e tentou fugir, Com a maior parte da população de Belo Horizonte em casa em função da, para a prevenção do, está havendo uma, sobretudo na Região Centro-Sul da capital. Nesse sábado, por exemplo, a Basílica de Lourdes, na Rua da Bahia foi alvo de um homem. Ele, no entanto, foi surpreendido com o alarme e tentou fugir, mas acabou sendo capturado pela PM no Centro.





O mesmo rapaz, de acordo com a Polícia, teria arrombado um salão de beleza na Rua Timbiras.