Quarentena? PM registra várias ocorrências de tráfico de drogas em BH

Droga e materiais apreendidos no Bairro São Gabriel, Região Nordeste de BH (foto: Divulgação/Polícia Militar)

Enquanto parte da população se mantém em casa para evitar a proliferação do novo coronavírus, o tráfico de drogas continua operando normalmente em Belo Horizonte. Só neste fim de semana, a Polícia Militar registrou ao menos quatro ocorrências desse tipo na capital mineira.

Neste domingo (5), uma operação realizada pela 12ª Companhia do 41º Batalhão resultou naenvolvido no tráfico de drogas no Bairro Itaipu, na Região do Barreiro. Com ele, a corporação apreendeualém de um celular.

Ainda neste domingo, por volta das 11h, o 34º Batalhão da PM prendeu três jovens de 18, 21 e 25 anos envolvidos no tráfico de drogas no Conjunto Jardim Filadélfia, na Região Noroeste da capital mineira.

Os três detidos tentaram fugir, pulando sobre casas do bairro, mas foram detidos pela PM e encaminhados à Central de Flagrantes 4, no Bairro Alípio de Melo.

Com eles, a PM apreendeu 147 pinos e uma porção de cocaína, 55 buchas de maconha, 300 gramas e 47 pedras de crack, uma balança de precisão e R$ 51,50 em dinheiro vivo.

Ainda no sábado, na Região Nordeste de BH, no Bairro Maria Goretti, prendeu cinco homens envolvidos no tráfico de drogas. A corporação agiu depois que um soldado desconfiou que indivíduos que conduziam uma motocicleta e um carro modelo Fiat Punto branco estavam transportando drogas.

PM apreendeu 27 barras de maconha no Maria Goretti (foto: Divulgação/Polícia Militar)

Na casa onde os veículos estavam, a PM apreendeu um pé de maconha e 27 barras da mesma droga, que totalizam aproximadamente 40 quilos.

A corporação também apreendeu R$ 3.260, uma arma calibre 38, os dois veículos e uma balança de precisão. Um dos acusados tentou fugir pulando sobre o telhado, mas foi detido ainda assim.

Já no São Gabriel, Nordeste de BH, militares do 16º Batalhão prenderam um homem envolvido no tráfico da região. Ele vendia os produtos ilícitos para festas realizadas nos bairros Santa Tereza e Sagrada Família, no Leste da cidade.

Com o detido, a PM apreendeu uma arma calibre 32, munição do mesmo tipo, 112 comprimidos de ecstasy, 60 pinos de cocaína e 20 porções e 58 buchas de maconha, além de um rádio, R$ 40 em espécie e uma balança de precisão.