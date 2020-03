Homens são presos por tráfico de drogas dentro de estacionamento de shopping

Ao todo, foram 20 quilos de maconha apreendidos (foto: Polícia Civil/Divulgação)





Quatro homens com idades entre 21 e 36 anos foram presos por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa quinta-feira. No carro de um deles os policiais encontraram 20 quilos de maconha.













Imagens mostram um dos presos, algemado, revelando compartimento onde estavam as drogas (foto: Polícia Civil/Divulgação) (foto: Polícia Civil/Divulgação)

Os nomes dos suspeitos não foram divulgados. Segundo a Polícia Civil, um jovem de 23 anos que usava tornozeleira eletrônica chegou com outro rapaz, de 21, ao estacionamento de um shopping do município da Grande BH. Eles pegaram uma corrida por aplicativo e o motorista deixou o local ao final da corrida. Lá, a dupla se encontrou com o outro homem preso, de 25 anos, que chegou em outro carro. Em seguida, eles se juntaram ao suspeito mais velho, que conduzia o carro com as drogas, para a transação ilegal.





Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram que os tabletes de maconha estavam escondidos no painel do veículo. Eram 23 tabletes. Os quatro homens já foram encaminhados para unidades do sistema prisional. As investigações continuam para apurar mais crimes e localizar os principais integrantes da organização criminosa.