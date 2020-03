Confusão com prazos lota cartórios eleitorais de Belo Horizonte e provoca longas filas

Com a demanda, a espera de quem não fez o agendamento prévio do atendimento também aumentou. Na fila que se formou na porta do cartório eleitoral que fica no Bairro Lourdes, Região Centro Sul da capital, um funcionário do TRE alertou a quem aguardava que a espera pelo serviço podia chegar a duas horas e meia. Muitos preferiram ir embora.