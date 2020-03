Monitor das Secas mostra o efeito da chuvarada sobre áreas mais áridas de MG

Em lugar da escassez de água, cidades como Francisco Sá, no Norte mineiro, registraram índices pluviométricos acima da média (foto: Redes sociais/DIVULGAÇÃO)



As históricas chuvas deste início de ano, que trouxeram danos e causaram mortes em Minas Gerais, principalmente na Zona da Mata e na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em outra ponta contribuíram para reduzir os efeitos da seca no estado. A precipitação de janeiro e fevereiro, muito além da média histórica, ajudou regiões como boa parte do Triângulo Mineiro e parte do Norte a registrar estágio moderado em lugar do tradicional quadro de seca grave. Os dados são do Monitor das Secas, elaborado pela Agência Nacional de Águas (ANA) em parceria com o governo do estado, comparando os levantamentos de dezembro e janeiro. Áreas onde a pluviosidade ficou mais concentrada não apresentam qualquer sinal de desequilíbrio.

Segundo indicou a ferramenta da ANA, em dezembro de 2019 somente três regiões mineiras não registravam aridez acentuada: parte do Sul do estado e pequenas parcelas do Triângulo e do Alto Paranaíba. Com as chuvas frequentes do início do ano – Belo Horizonte teve, por exemplo, o janeiro mais chuvoso de sua história e o maior índice pluviométrico de fevereiro em 40 anos –, já é possível detectar territórios sem seca nas mesmas regiões do último mês de 2019 e na Grande BH, Central, Mata, Vale do Rio Doce e Centro-Oeste.

Além disso, pontos historicamente afetados pela estiagem, como o Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha, viram diversas de suas cidades passarem do quadro grave para o moderado. Ainda que a situação tenha melhorado, levantamento diário da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil mostra que Minas Gerais tem, atualmente, 66 municípios em situação de emergência por conta da falta de chuva, ainda que não haja localidades em calamidade pública.

O Monitor das Secas mede a estiagem em seis níveis, que variam desde a cor branca (sem seca relativa) até o vermelho-escuro (seca excepcional). Ele leva em consideração indicadores meteorológicos, hidrológicos e agrícolas para definir quais são os pontos que podem sofrer efeitos de curto e longo prazo em decorrência de períodos sem chuva ou com precipitação abaixo da média.

Em dezembro, a maior parte do estado enfrentava quadros severos ou moderados. Nesse primeiro estágio, segundo a Agência Nacional das Águas, há possibilidade de perda de vegetações ou pastagens e escassez e restrições de água. Já no segundo parâmetro, a situação melhora, mas os moradores podem conviver com níveis baixos de córregos, restrições voluntárias de água e pequenos danos em culturas.





SEM EMERGÊNCIA Não há, conforme o Monitor das Secas, cidades em situação excepcional de seca. Neste quadro mais grave, a agricultor vê toda a sua plantação ser perdida por causa da falta de chuvas, havendo quadros de emergência por escassez de água. No Brasil, atualmente, somente o Norte da Bahia e parte do Pernambuco enfrentam essa dificuldade.

Os contrastes entre o fim de 2019 e o início deste ano, trazidos pelo Monitor das Secas, são resultado da relação de Minas Gerais com as condições temporais nos últimos meses. Enquanto o início de 2020 é marcado pelas chuvas, o que forçou 243 municípios a decretarem situação de emergência, o segundo semestre do ano passado teve como principal característica as queimadas.

Foram quase 10 mil focos ativos detectados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, maior índice desde 2014 no estado – o que refletia os efeitos da estiagem.





Temporal isola áreas na Zona da Mata

Em Ubá, cheia 'engoliu' imóvel que já estava interditado: pontes foram destruídas e sistema de captação de água comprometido (foto: CORPO DE BOMBEIROS/DIVULGAÇÃO )



Cristiane Silva





O município de Ubá, na Zona da Mata, ainda se recupera da maior enchente registrada na história, como classificou a prefeitura. Na noite passada, uma chuva torrencial fez o rio que leva o nome da cidade transbordar, deixando um rastro de destruição. Segundo o Corpo de Bombeiros, ontem ainda havia comunidades isoladas. A chuva começou por volta das 19h e, às 20h, o Rio Ubá transbordou. A área comercial do município foi a mais atingida. Vídeos e fotos de moradores mostram a força da correnteza nas ruas e os estragos.

O tenente Alexandre Lima Fagundes, comandante do 1º Pelotão do Corpo de Bombeiros do município, informou que duas comunidades ficaram isoladas depois que duas pontes foram destruídas. Um delas é o Bairro Fazendinha, onde um homem ficou ferido (sem lesões graves) após uma ponte desabar. Houve também queda de energia elétrica. A corporação, que recorreu a militares de Juiz de Fora, Viçosa e Muriaé, avaliava uso de helicóptero para o socorro.

Já no início da manhã, duas casas interditadas desabaram. Uma delas, na Rua Avelino Otoni, Bairro Triângulo, “escorregou” para dentro do Rio Ubá, ficando inclinada sobre a margem. No Bairro Inês Groppo, um imóvel de quatro pavimentos foi abaixo, restando apenas escombros. A rua foi interditada.

Não havia confirmação sobre total de desabrigados e desalojados. Por ordem da prefeitura, as aulas nas escolas municipais da zona rural foram suspensas, assim como o atendimento na Policlínica Regional. Estações de captação de água também foram danificadas, o que pode impor racionamento.

O temporal afetou cidades vizinhas. “Em Rio Pomba, atuamos em uma das maiores enchentes dos últimos 14 anos. São oito casas interditadas e sete pessoas desabrigadas”, detalhou o tenente Fagundes. As aulas foram suspensas no município, que teve o abastecimento de água comprometido após danos na estação de captação de água, segundo a prefeitura.

Guarani também está entre os municípios alagados e com acesso obstruído a partir da ligação da estrada que vem de Juiz de Fora com Piraúba. As aulas foram suspensas nas escolas municipais, estaduais, e não há fornecimento de água. O nível do Rio Pomba, que também passa por Astolfo Dutra e Dona Eusébia, continua subindo.





Alerta às margens do Velho Chico





Luiz Ribeiro





A elevação do volume do Rio São Francisco por causa da abertura parcial das comportas da Usina Hidrelétrica de Três Marias (situada no município homônimo, na Região Central do estado), feita pela Cemig desde a última sexta-feira, causa apreensão nas cidades banhadas pelo Velho Chico, onde os moradores ribeirinhos estão sendo orientados sobre os cuidados que devem ser adotados para evitar riscos e prejuízos com a cheia.

Alertas nesse sentido foram emitidos em Januária e Buritizeiro, no Norte de Minas. A Defesa Civil Municipal de Januária divulgou comunicado advertindo que, em virtude da ampliação da vazão liberada em Três Marias, o trecho do Rio São Francisco no município “deverá sofrer um aumento considerável em seu volume de água”. De acordo com o órgão municipal, na manhã de ontem o Velho Chico subiu 7,54 metros acima do seu nível normal na cidade, que fica distante 360 quilômetros da Hidrelétrica de Três Marias.

“Todos os moradores nas ilhas e margens do rio devem manter vigilância e tomar todas as precauções necessárias para evitar riscos à vida ou prejuízos materiais”, diz o comunicado. “Também chamamos e atenção para a adoção das providências necessárias, que vão desde o monitoramento do nível das águas até o abandono da área de risco, a fim de garantir a segurança das comunidades”, observa a Defesa Civil do Município.

O comunicado lembra ainda que, a partir de um esforço conjunto, os órgãos de defesa social, envolvendo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Marinha e Defesa Civil de Januária, São Francisco e Pedra de Maria da Cruz, dentre outros, “estão reforçando o alerta e orientando as pessoas que vivem próximo aos cursos d’água sobre os riscos”.

SEM DANOS O coordenador municipal de Defesa Civil de Januária, Manoel Santana, disse que, apesar do nível de o Rio São Francisco ter aumentado mais de 7,50 metros, o município não registrou danos até ontem. Por outro lado, ele salienta que o volume do rio continua em elevação e deve passar de 8 metros acima do nível normal hoje.

Santana informou que uma equipe da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Meio Ambiente vai percorrer o Rio São Francisco de barco e verificar as condições dos moradores das ilhas e das áreas próximas às margens. O objetivo é avaliar possíveis danos e orientar a remoção das famílias para locais mais altos, se necessário.