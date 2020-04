Grupo se reúne para orar e protestar contra a quarentena em frente à prefeitura de BH

Marinete Franklin, uma das manifestantes, levou consigo uma bandeira do Brasil. (foto: Leandro Couri/EM/D. A Press)

Isolamento vertical

Pequeno grupo de pessoas foi à avenida Afonso Pena para orar e protestar contra as medidas de isolamento social. (foto: Movimento Patriotas/Reprodução)

O presidente(sem partido) econvocaram, para este domingo, um jejum ontra o coronavírus . Em, um pequeno grupo se reuniu, na manhã deste domingo, em frente à, na Avenida Afonso Pena,orar e manifestaras medidas dedeterminadas pelo Executivo municipal., 49, é um dos líderes do movimento de direita Patriotas, grupo organizador da manifestação deste domingo. Segundo o artista plástico, a. “Se esta 'greve geral' disfarçada de pandemia continuar, vai haver um desemprego em massa”, afirmou.A dona de casa, 60, também participou do ato. Ela diz que, mesmo fazendo parte de um dosda doença,. “De maneira alguma. Estou lutando por algo que acho certo. Temos que ter uma vida. Dá tristeza ver isso aqui”, explicou, em alusão à pouca movimentação vista nas vias da capital.O prefeito Alexandre Kalil (PSD), além de determinar a suspensão das aulas nas escolas municipais, também decretou a interrupção de serviços que não são considerados essenciais. O governador Romeu Zema (Novo) foi outro a tomar medidas do tipo para conter a proliferação da infecção.acompanhou a movimentação na Afonso Pena eO grupo compartilha do pensamento de Bolsonaro, que defende ocomo forma de combater o coronavírus. Como justificativa, Hübner citou as consequências econômicas do fechamento do comércio.“Somos a favor de proteger as pessoas mais velhas, mas o restante deve voltar ao trabalho, pois. Se não, daqui a pouco, teremos desabastecimento e desemprego”, opinou.Envolta em um exemplar da bandeira nacional, Marinete tambémdas atividades. “Nós, que somos aptos ao trabalho, temos que voltar. Se não, será muito pior depois. Acredito no vírus, mas não do jeito que estão falando. Virou um jogo político”.