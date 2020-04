Vídeo: A quarentena de idosos em aglomerados

são as pessoas mais vulneráveis a sofrer as complicações da. Por isso mesmo, a recomendação daé que esta parcela da população, que aqui noé representada por mais de, adote o regime estrito isolamento social. Uma orientação que é impossível ser seguida por milhões de idosos brasileiros que dividem casas e barracões com filhos, netos e bisnetos.

subiu o morro e visitou ocupação para mostrar a realidade de idosos que vivem em. No Aglomerado da Serra, nossa equipe visitou a casa deque vive em uma casa com a filha, genro, netos e bisnetas. Ao todo, são oito pessoas. “Para nós que vivemos aqui na comunidade, as coisas já não eram fáceis. Agora, com esse vírus, está ainda mais difícil”, conta a aposentada, que é a base de sustento da casa.