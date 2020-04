Minas registra 68 novos casos de COVID-19 nas últimas 24 horas

(foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Nas últimas 24 horas,e nenhum óbito, segundo o último, divulgado na manhã deste domingo. De acordo com o balanço, atualizado diariamente, pela, o número de morte no estado permanece seis, entretanto, as mortes em investigação chegaram a 84. Até o momento,s.foram registrados em, no Triângulo Mineiro. Uma das vítimas é, que morreu na quinta-feira (2), depois de passar pela UTI do Hospital Municipal da cidade. Consta no relatório da SES que ela sofria de doença renal crônica.A outra émorto em 30 de março, com histórico de doença pulmonar crônica e problemas cardiovasculares. O diagnóstico positivo para COVID-19 dos dois idosos foi confirmado por laboratórios privados e pela. O óbito dele também foi confirmado na última quinta.Maisforam registrados em Belo Horizonte, em, na Região Metropolitana, ena Região Central. Aos 44 anos, o paciente não tinha enfermidades crônicas. As vítimas da Região Metropolitana pertenciam ao grupo de risco - uma mulher de 82 anos e um homem de 66.