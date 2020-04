Em domingo de jejum, evangélicos fazem oração por Bolsonaro no Alvorada

Bolsonaro tem se mostrado contrário ao isolamento total da população. (foto: Isac Nóbrega/PR)

Após o(sem partido) econvocarem fiéis para um dia decontra a COVID-19,, um grupo de evangélicos começou este domingo, 5, fazendo umaem frente ao, residência oficial do presidente da República.O grupo faz parte da, de Ceilândia, no Distrito Federal. Na ocasião, eles vestiam roupas com estampas verde e amarelo e se comprometeram a jejuar até o meio-dia.Ao longo do domingo, outros grupos se movimentam para ir ao Alvorada. A agenda de Bolsonaro não traz compromissos oficiais."Se eles errarem e perecerem, nós também iremos perecer. Se eles tomarem a decisão certa, nós seremos abençoados", disse a pastora Ramiria Soares do Amaral Susstrunk, afirmando que os fiéis estavam orando pelos líderes políticos do País.