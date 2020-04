Mandetta participa de live com Jorge e Mateus e reforça pedido de isolamento social

(foto: Reprodução) coronavírus (COVID-19), muitos artistas têm feito shows por meio de lives em redes sociais. Na noite deste sábado (4), foi a vez da dupla sertaneja Jorge e Mateus. A apresentação contou com participação especial do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que reforçou o pedido de isolamento social para a sociedade. Em tempos de quarentena, em função do, muitos artistas têm feito shows por meio de. Na noite deste sábado (4), foi a vez da dupla sertaneja. A apresentação contou com participação especial do ministro da Saúde,, que reforçou o pedido de isolamento social para a sociedade.









"Bem meus amigos de todo o Brasil. Vocês artistas populares que estão lives em todo o Brasil. Importante que a música chegue, mas que a gente não aglutine, que a gente não coloque as pessoas no mesmo lugar. Os shows são feitos de casa, e que as pessoas possam ter esse contato, porque o show não pode parar. Mas a aglutinação tem que parar. A gente precisa agora proteger um ao outro e o sistema de saúde se preparar, para que no momento certo a gente possa se abraçar”, disse Mandetta.





Durante a semana, Mandetta mostrou preocupação com o sistema de saúde, sobretudo pela escassez de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). O ministro revelou em diversas entrevistas coletivas que está tendo dificuldades para adquirir os itens no mercado externo, por causa da forte concorrência de outros países.