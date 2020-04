Coronavírus: hospital de campanha de Brumadinho será inaugurado na terça-feira

(foto: Divulgação/Prefeitura de Brumadinho) Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, contarão com um hospital de campanha neste momento de pandemia do coronavírus (COVID-19). De acordo com a prefeitura da cidade, a estrutura será inaugurada na próxima terça-feira (7), ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Os moradores de, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, contarão com umneste momento de pandemia do. De acordo com a prefeitura da cidade, a estrutura será, ao lado dado município.





O hospital contará com 20 leitos, sendo 18 para jovens, adultos e idosos, e dois para pacientes infantis. Neste primeiro momento, cinco leitos estarão equipados com respiradores. A previsão é que em maio cheguem mais 10 aparelhos do tipo e outros 10 monitores. A estrutura também terá computadores, banheiros, corredor exclusivo para entrada e saída de profissionais, entre outros.









A secretaria de Saúde de Brumadinho planeja separar a portaria para que pacientes do hospital de campanha não tenham contato com aqueles que estão na UPA. Haverá, também, uma triagem, na qual pessoas com sintomas gripais serão separadas em casos leves e graves. Aquelas que se enquadrarem na primeira, receberão os medicamentos devidos na farmácia do hospital de campanha, para que o tratamento seja feito em casa, em isolamento. Pacientes graves, por sua vez, permanecerão internados na unidade.





No boletim epidemiológico informado neste sábado pelo município, Brumadinho ainda não registra casos confirmados da COVID-19. Há 82 casos suspeitos com sintomas leves, cujas pessoas estão em isolamento domiciliar, e outros seis de pacientes com sintomas graves internados. Já foram descartados 12 casos para coronavírus.