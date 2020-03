Hospital Eduardo de Menezes agora é exclusivo para pacientes com coronavírus

Fachada do Hospital Eduardo de Menezes, no Barreiro (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 17/05/2018)







Referência no tratamento de pacientes com doenças infectocontagiosas, o Hospital Eduardo de Menezes, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, agora atende exclusivamente casos suspeitos ou confirmados da COVID-19, doença provocada pelo novo coronavírus.









Para aumentar os leitos disponíveis para pacientes com outros problemas de saúde, pacientes do Hospital Galba Veloso serão transferidos ao Instituto Raul Soares (IRS). A Fhemig afirma que há uma baixa ocupação dos leitos psiquiátricos. "(...) não haverá ruptura ou qualquer mudança na assistência. Inclusive, os profissionais do Galba Velloso acompanharão seus pacientes para o IRS, garantindo, assim, a manutenção da rotina e do tratamento em andamento de cada paciente", diz a fundação.





As transferência estão em andamento nesta semana. Os pacientes que têm condições clínicas e que tinham alta prevista serão liberados. Eles receberão suporte por meio da rede de atenção psicossocial de Minas Gerais, com apoio da Diretoria de Saúde Mental da Secretaria de Estado de Saúde e da Coordenação de Saúde Mental da Prefeitura de BH.





"Cada caso está sendo avaliado individualmente e discutido com a família e/ou responsáveis. A Diretoria Assistencial da Fhemig está informando aos profissionais das duas unidades - Hospital Galba Velloso e Instituto Raul Soares - todos os procedimentos necessários para manter a qualidade dos atendimentos e a segurança dos pacientes", diz a Fhemig. "Com esses remanejamentos entre as unidades da Rede Fhemig, teremos disponíveis 200 leitos para o atendimento aos casos suspeitos e confirmados de COVID-19", pontua.





De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, em boletim divulgado na manhã desta quinta-feira, Minas já tem 153 casos confirmados de coronavírus . Desses, 96 pacientes estão em Belo Horizonte. Não há mortes.