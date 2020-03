Escoteiros promovem gincana virtual para crianças e adolescentes durante pandemia

(foto: Google Street View/Reprodução)



O tempo é de cuidado com a criança e o adolescente em meio ao período de quarentena do coronavírus (COVID-19). As medidas restritivas levaram a Região escoteira de Minas Gerais, que integra o movimento em todo o país e no exterior, a encontrar uma maneira de manter as atividades para seus 10.073 associados, na faixa etária entre 6 e 21 anos (desse grupo, 7.045 tem até 14 anos). A entidade ativou uma gincana virtual, batizada UAIFI, que começará nesta terça-feira (24) e irá até o fim de maio. Ação, com tarefas semanais, vai manter ligados ao movimento os escoteiros e lobinhas, enquanto durar o período em que as concentrações estiverem proibidas.









“Além das atividades nos finais de semana, os escoteiros têm atividades semanais, que devem ser apresentadas sempre aos sábados. Por isso não será nenhuma novidade essa atividade”, explica Rodrigo.





Segundo ele, com a reclusão foi preciso encontrar uma forma de manter o escotismo Vivo entre crianças, adolescentes e adultos que fazem parte do movimento.





Os grupos de escoteiros e lobinhas em Minas Gerais são divididos por idade, de 6 a 10 anos, 10 a 15 anos, 15 a 18 anos e 18 a 21 anos. “As atividades correspondem a essas áreas de desenvolvimento. Cada uma terá um tipo de atividade diferente e os trabalhos realizados serão postados na nossa rede semanalmente. Por cada atividade completada, o associado receberá um distintivo, como se estivesse nos encontros”, detalha ele.





Haverá ainda, segundo Rodrigo, uma novidade, que é a participação dos pais dos escoteiros e lobinhas. “As atividades visam fortalecer o relacionamento familiar, acima de tudo. Assim, os adultos também participam e terão de responder a um questionário ao final. Com isso, os jovens estarão também se aproximando de seus pais”, afirma Rodrigo.





O projeto foi lançado no domingo e, depois de dois dias, o perfil do grupo Escoteiros de Minas no Instagram, por meio do qual pode ser feita a inscrição, já tinha mais de 500 visualizações.





Rodrigo diz que já existe até mesmo o interesse de outras regionais brasileiras. “É uma atividade que está ganhando força e seria muito importante se todo o país participasse.”

