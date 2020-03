Acidente em rodovia mata 11 pessoas e fere 16 em Minas

(foto: Reprodução/Whatsapp)

Uma batida de frente entre um ônibus e um caminhão matou 11 pessoas e deixou 16 feridas, no norte do estado.

ocorreu por volta de 2h30 da madrugada deste(23) na, km 154, próximo à entrada de um motel e do acesso ao aeroporto de Pirapora, no trecho entree o distrito de Barra do Guacuí.Devido à, oficounos dois sentidos da rodovia por mais de cinco horas, sendo liberado por volta das 10 horas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, de acordo com "levantamentos preliminares", o ônibus, com placa do Paraná, invadiu a contramão, batendo de frente contra o caminhão, que transportava uma carga de repolho.

O Corpo de Bombeiros de Pirapora informou que várias equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu), da Polícia Militar, Polícia Civil e dos próprios bombeiros estiveram no local da batida. Várias vítimas foram levadas para o Hospital Doutor Moisés Magalhães Freire, em Pirapora.



As autoridades e uma rádio local fizeram apelo para curiosos evitarem se deslocar até o local do acidente e aglomerar na porta do hospital por causa das medidas de prevenção contra a propagação coronavírus.



Uma pessoa ferida em estado grave foi conduzida para hospital em Montes Claros (170 quilômetros de Pirapora), na mesma região.