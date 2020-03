Domingo nublado e com pancadas de chuva o dia todo

A previsão para BH hoje é de céu nublado e pancadas de chuva. Av. Contorno vazia (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



Belo Horizonte amanheceu sem sol e com muitas nuvens. A previsão meteorológica indica céu nublado com pancadas de chuva ao longo do dia, raios e rajadas de vento ocasionais.



A temperatura mínima foi de 17 °C, a máxima estimada é de 25 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 85% à tarde.





Depois de uma madrugada de sábado com muita chuva, a de domingo foi mais leve, sem tantos transtornos para a população.

No entanto, o acumulado de chuva nas últimas 48 horas chama a atenção. Com destaque para as regiões Noroeste 143,4 (72,4%) e

Venda Nova 159,8 (80,7%).



Em 48 horas choveu em Venda Nova 80% do esperado para o mês inteiro. O que comprova todo o desespero dos moradores e o prejuízo causado com muitas perdas materiais. Alagamentos, queda de postes, asfalto destruído, carros sendo levados pela correnteza, enfim, só dor de cabeça.

Pampulha com 119,8 (60,5%) e Barreiro com 106,6 (53,8%) apresentaram o menor volume de chuvas nestas últimas 48 horas, de acordo com a Defesa Civil.



Veja o acumulado de chuvas (mm) nas últimas 48 horas:





Barreiro - 106,6 (53,8%)

Centro Sul - 121,8 (61,5%)

Leste - 125,4 (63,3%)

Nordeste - 130,4 (65,9%)

Noroeste - 143,4 (72,4%)

Norte - 131,6 (66,5%)

Oeste - 128,6 (64,9%)

Pampulha - 119,8 (60,5%)

Venda Nova - 159,8 (80,7%)





Ao analisar as chuvas de março, a região Centro Sul com 345,6 (174,5%) e a Leste com 341,2 (172,3%) foram as que receberam, no acumulado, mais chuva em milímetros. A média climatológica de março é de 198 mm.



Já nas últimas 24 horas, foi a região Noroeste com 60,2 (30,4%)

Veja o acumuluado de chuvas (mm) nas últimas 24 horas:





Barreiro - 41,9 (21,2%)

Centro Sul - 44,8 (22,6%)

Leste - 46,0 (23,2%)

Nordeste - 36,2 (18,3%)

Noroeste - 60,2 (30,4%)

Norte - 38,0 (19,2%)

Oeste - 46,0 (23,2%)

Pampulha - 32,4 (16,4%)

Venda Nova - 37,6 (19,0%)

Para segunda-feira, a previsão é céu também nublado a parcialmene nublado com possibilidade de chuva. Os termomêtros devem oscilar entre 16C e 26C com umidade relativa do ar em torno de 70% à tarde.