Polícia prende suspeito de vender álcool em gel de procedência duvidosa no Barreiro

25 frascos foram apreendidos (foto: Polícia Civil/Divulgação) Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 32 anos que vendia substância semelhante a álcool em gel na Região do Barreiro. Segundo a corporação, o produto não apresentava rótulo ou qualquer outro sinal de identidade e qualidade admitidas para sua comercialização. O fato aconteceu nesta sexta-feira (20) e 25 frascos da substância foram apreendidos. prendeu emum homem de 32 anos quesubstância semelhante ana. Segundo a corporação, o produto nãorótulo ou qualquer outro sinal de identidade e qualidade admitidas para sua. O fato aconteceu nesta sexta-feira (20) e 25 frascos da substância foram





12:46 - 19/03/2020 Coronavírus: Supermercados BH desmente boatos sobre fim de estoque de produtos esgotado, em meio à pandemia de coronavírus. O homem alegou ter comprado os produtos em uma empresa de Betim e, como estava desempregado, passou a comercializar o produto na Região do Barreiro. No entanto, o suspeito não conseguiu apresentar a nota fiscal referente à compra do álcool em gel. De acordo com a polícia, o suspeito vendia os frascos na Avenida Menelick de Carvalho, em frente a um supermercado em que o álcool estavaem meio à pandemia de. O homem alegou teros produtos em uma empresa dee, como estava desempregado, passou a comercializar o produto na Região do Barreiro. No entanto, o suspeito não conseguiu apresentar a nota fiscal referente à compra do álcool em gel.

Segundo a delegada Virginia Salgado, o produto era comercializado com valores entre R$ 10 e R$ 25, de acordo com o tamanho da embalagem. O homem alegou ter vendido apenas um frasco, quando foi abordado.





Até que a perícia seja concluída, ainda não se pode comprovar se o produto é realmente álcool ou se pode ser prejudicial ao consumidor. “O infrator vai responder, a princípio, pelo crime do art. 273,§1º B-, III do CPB que tem como vítima a saúde pública, após o resultado da perícia nos materiais apreendidos, pode-se cumular com outros crimes do Código de Defesa do Consumidor ou das Relações de Consumo”, explica a delegada.





O investigado será julgado e todos os materiais foram apreendidos.

* Estagiária sob supervisão da ediotra-assistente Vera Schmitz