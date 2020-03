Produtores de etanol e açúcar de Minas produzirão álcool para doação

(foto: PXHere/Reprodução)

Os produtores de etanol de Minas Gerais irão doar 60 mil litros de álcool 70 – alto higienizador e combatente do coronavírus – para órgãos públicos, áreas de saúde e Polícia Militar. A ação é resultado de uma parceria com a Start Química de Uberlândia que vai distribuir o produto para os municípios do Triângulo Mineiro.









A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) permitiu, nesta quinta-feira, que as usinas produzam, transportem e doem álcool hidratado do tipo 70 INPM, já que até então existia essa proibição.





“Estamos trabalhando para novas doações e formação de parcerias em outras regiões do estado”, afirma Campos. A usina Jatiboca, localizada em Urucânia, na Zona da Mata, se prontificou também em doar três mil litros de álcool 70 à dois hospitais de Ponte Nova.