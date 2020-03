Coronavírus: Receita Federal doa 21 mil litros de bebidas para a produção de álcool gel

(foto: foto: Márcia Cruz EM/D.A Press)



A Delegacia da Receita Federal em Poços de Caldas, Sul do Estado, doará ao Instituto Federal Sul de Minas, 21 mil litros de bebidas alcoólicas para a produção de álcool gel. A entrega do material será nessa quarta-feira (18), no Depósito de Mercadorias Apreendidas da Receita Federal em Poços de Caldas. O material foi apreendido pela Receita Federal em operações contra o contrabando e o descaminho.





A partir dessa parceria, 6 mil litros de álcool gel serão produzidos. A transformação das bebidas em álcool gel será feita a partir de um processo desenvolvido nos laboratórios do IF Sul de Minas.

Toda a produção de álcool gel será doada para creches, organizações sociais, entidades beneficentes e também destinada à Unifal, à reitoria e aos oito campus do IF, além da própria Receita Federal, que disponibilizará o produto para o uso dos servidores e para os contribuintes que serão atendidos na sede da delegacia.





Os 21 mil litros de aguardente e destilados foram apreendidos pela Receita Federal nas operações de repressão e em fábricas de bebidas e alambiques durante operações realizadas no Sul de Minas. De acordo com o delegado da Receita Federal em Poços de Caldas, Michel Lopes Teodoro, um dos focos da instituição é encontrar uma destinação útil ao material apreendido.





"Estamos satisfeitos em saber que, a partir dessa parceria com o IF, poderemos colaborar com a comunidade na doação de um dos produtos mais necessários na luta contra o novo coronavírus. Já falta álcool gel nos supermercados e farmácias da região e esperamos que em breve esse projeto possa suprir, ao menos em parte, essa falta." afirma Michel.





De acordo com a Assessoria de Comunicação do IF Sul de Minas, a produção de álcool gel deve começar nos próximos dias.