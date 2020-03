Bancos de BH escalonam atendimento, mas não evitam aglomeração externa

Caixa Econômica Federal, localizada na Av. Érico Veríssimo, no bairro Santa Mônica (foto: Gladyston Rodrigues/ EM/ D.A. Press) pandemia do novo coronavírus, medida das agências bancárias de Belo Horizonte para evitar aglomerações em suas áreas internas acabaram levando à formação de filas de espera do lado de fora dos estabelecimentos. Um dia após o prefeito Alexandre Kalil decretar o fechamento de bares, restaurantes e shopping centers devido à, medida dasdepara evitarem suas áreas internas acabaram levando à formação dede espera do lado de fora dos estabelecimentos.





O padeiro Marcelo Campos, de 58 anos, alegou ser uma atitude desrespeitosa com essas pessoas que estão mais suscetíveis a serem afetadas pelo vírus.





“É um absurdo isso que está acontecendo. Concordo que deve ser regulada a entrada na agência, mas duas pessoas por vez é um número pequeno. O risco de ser contaminado pelo coronavírus é maior enquanto aguardamos na fila do que enquanto estamos sendo atendidos lá dentro”, afirmou.





“As pessoas que correm maior risco de serem contaminadas devem ser atendidas primeiro”, defendeu.





O Banco Santander informou ao Estado de Minas que a partir da próxima terça-feira (24/03), os horários de funcionamento de todas agências do Brasil sofrerão alterações. O tempo de atendimento ao cliente será reduzido em duas horas, funcionando, assim, das 10h às 14h.





Dentre as medidas adotadas pelo banco está a entrada restrita de clientes ao interior das agências, em grupos de 10 a 20 pessoas por vez, conforme o tamanho da unidade, de forma a garantir uma distância mínima de pelo menos um metro entre todos. O Santander indicou ainda que agências com maior concentração de clientes idosos poderão adotar um horário exclusivo para o atendimento dessa população mais vulnerável à doença, das 9h às 10h.





“Temos nos esforçado ao máximo para minimizar os impactos para a sociedade em meio a uma crise cujo agravamento é inevitável. Nada é mais importante, neste momento, do que o bem-estar das famílias de nossos 48 mil funcionários, bem como o das 26 milhões de famílias que servimos diariamente”, afirmou o presidente do Santander Brasil, Sérgio Rial.

Santander

Por meio de nota o Santander detalhou que os procedimentos adotados pela agência obedecem às recomendações feitas pelo Ministério de Saúde, visando conter a propagação do coronavírus. Confira na íntegra o comunicado:

“O Santander informa que mantém sua rede de agências aberta, enquanto acompanha atentamente as orientações das autoridades e a evolução da propagação da COVID-19.





Nesse sentido, os clientes são orientados pelos funcionários e nos materiais de comunicação a utilizar os canais eletrônicos – internet banking, app Santander, app Way, de cartões – sempre que possível para as operações do dia a dia, e que não entrem nas lojas caso estejam com sintomas da doença. O banco recomendou também aos funcionários maior atenção, bem como evitar o contato físico, mantendo a distância mínima de um metro entre as pessoas.





Nas agências com grande circulação ou com maior frequência de grupos de maior risco, será avaliada a necessidade de medidas adicionais, como a entrada escalonada de pessoas, para impedir a formação de aglomerações”.

Caixa Econômica Federal

O Estado de Minas procurou a Caixa Econômica Federal para saber sobre os procedimentos a serem tomados nos próximos dias a respeito das ações no combate a propagação do coronavírus. O banco, entretanto, não se pronunciou até o fechamento desta reportagem.