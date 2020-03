Coronavírus: Fhemig suspende parcialmente visitas em hospitais da rede

Hospital João XXIII (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo coronavírus, a Fhemig decidiu suspender parcialmente a partir dessa terça-feira (17), as visitas em hospitais da rede. Segundo nota, somente serão permitidas visitas nas unidades de terapia intensiva (UTI), de apenas uma pessoa por dia, com duração de, no máximo, 30 minutos, em horário específico.