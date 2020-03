Chegada do coronavírus derruba estoques de sangue do Hemominas

De férias e preocupada com a queda dos estoques, Vanuza Ramos decidiu doar sangue: 'Acho importante fazer esse tipo de ação, tem muita gente precisando' (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)





A chegada do coronavírus desequilibra a balança de estoque de sangue em Minas Gerais. Em uma semana, a Fundação Hemominas já sente os reflexos do novo vírus que saiu da China e espalhou pelo mundo. Com o aumento do número de casos, os doadores estão ficando em casa sem sair até para fazer a boa ação. Até ontem, a Fundação registrou queda de 40% de voluntários nos hemocentros em relação à semana passada. O estoque de sangue O positivo é crítico e outros cinco tipos estão em estado de alerta: O negativo, A positivo e negativo, B negativo e AB negativo.





ansiosas. É natural o medo por causa da velocidade que tem acontecido. O problema é que tem refletido no comparecimento dos doadores a um lugar de pessoas saudáveis que é o hemocentro", informou a gerente de captação e cadastro da Fundação Hemominas, Viviane Guerra. Os requisitos básicos para doar sangue são: estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 60 quilos, apresentar documentos originais com fotos no local e estar com boa frequência cardíaca.





No entanto, com a chegada do novo coronavírus houve atualização no critério de doação. Os candidatos que viajaram para países com casos confirmados de COVID-19 ou contato com pessoas que tenham diagnóstico da doença ficam inaptos de doar por 30 dias. O doador que foi afetado com o vírus fica inapto por 90 dias. De acordo com a Fundação, esses critérios foram revisados pelo Ministério da Saúde que ainda determina que as pessoas com qualquer sinal de gripe não compareçam aos hemocentros e espere sete dias após o término dos sintomas.





“A gente faz o apelo. Queremos que a pessoa tenha tranquilidade para comparecer para termos um estoque seguro para atender a demanda das patologias”, informou Viviane, que ressalta que o ambiente de doação é saudável. “A Fundação Hemominas reafirma garantir as normas para gerenciar o fluxo de atendimento, evitar o fluxo de pessoas”, disse. A coleta de sangue é feita em 20 cidades do estado. Para mais informações e agendamento, ligue 155 opção 1, ou acesse o site www.hemominas.mg.gov.br





De férias e preocupada com o cenário atual dos estoques de sangue, Vanuza Pereira Ramos, de 32 anos, compareceu ontem ao hemocentro na Alameda Ezequiel Dias, Bairro Santa Efigênia, Região Leste de Belo Horizonte. “Estava assistindo ao jornal e o povo está pedindo, porque o nível estava baixo, as cirurgias sendo canceladas. Acho importante fazer esse tipo de ação, tem muita gente precisando”, contou a doadora. Durante o trajeto até o Hemominas, a técnica em radiologia preferiu evitar contato com outras pessoas por causa do coronavírus e elogiou o atendimento no local, que durou em torno de uma hora. “Foi muito tranquilo. Só havia duas pessoas na recepção e muito álcool gel à disposição”.





Filipe Machado Neme, de 28, é doador há 10 anos. Policial militar e sem opção de ficar em casa, ele preferiu não desmarcar o agendamento feito desde a semana passada. “A gente sabe que a pessoa mais saudável tem menos chance de ter complicações com o coronavírus. Já que vou continuar trabalhando normalmente e me expondo, também decidi me expor para ajudar as pessoas”, afirmou. O voluntário disse que notou o hemocentro vazio. “Em janeiro estava bem mais cheio”, afirmou.