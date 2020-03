Em razão do Coronavírus, TAP suspende voo partindo de Confins para Lisboa até o fim de abril

(foto: Matheus Adler/ESP/EM) suspensão da rota que liga Lisboa a Confins - único hub direto entre Belo Horizonte e a Europa. A medida começará a entrar em vigor nesta quinta (19) e vai até o dia 28 de abril, pelo menos. É mais uma ação diretamente ligada ao novo Coronavírus (Covid-19), que já provocou a suspensão de outros voos internacionais no Aeroporto Internacional de BH. A companhia aérea portuguesa TAP anunciou na manhã desta quarta-feira (18) a- único hub direto entre Belo Horizonte e a Europa. A medida começará a entrar em vigor nesta quinta (19) e vai até o dia 28 de abril, pelo menos. É mais uma ação diretamente ligada ao novo Coronavírus (Covid-19), que já provocou a suspensão de outros voos internacionais no Aeroporto Internacional de BH.





SAIBA MAIS 09:09 - 18/03/2020 Detran-MG suspende testes de direção, legislação e outros serviços por causa do coronavírus

20:03 - 17/03/2020 Coronavírus: ônibus com ar-condicionado deixam passageiros preocupados em BH remarcando a viagem para qualquer destino com embarque até o dia 31 de dezembro de 2020. Outra alternativa dada pela companhia é o reembolso integral do valor pago pelos passageiros, que pode ser convertido em voucher para a utilização em outra oportunidade. Em nota, a TAP informou que os clientes podem alterar as reservas com 24 horas de antecedência, sem a cobrança de taxas,para qualquer destino com embarque até o dia 31 de dezembro de 2020. Outra alternativa dada pela companhia é odo valor pago pelos passageiros, que pode ser convertido em voucher para a utilização em outra oportunidade.





A TAP também fez um alerta aos passageiros que possuem viagens marcadas em datas posteriores a 31 de maio. A principal recomendação é que fiquem atentos na evolução do Coronavírus. Caso o estado de pandemia se mantenha, os clientes devem verificar junto à companhia soluções disponíveis.





Por causa do alto número de clientes ligando para o Contact Center, a TAP disponibilizou um link para que os passageiros possam gerir suas reservas.





Além de Confins, a TAP também suspendeu seus voos em outras capitais, como Porto Alegre (até 30 de junho), Brasília, Recife, Fortaleza, Belém, Natal e Salvador. São Paulo e Rio de Janeiro tiveram as rotas para Lisboa mantidas, tendo canceladas apenas partidas para a cidade de Porto.

Outros voos internacionais suspensos em Confins

Antes da TAP, a Azul Linhas Aéreas anunciou a suspensão de suas rotas para Buenos Aires, Fort Lauderdale e Orlando. Em nota, a companhia garantiu que os passageiros dos respectivos destinos serão alocados em voos para Campinas, de onde farão conexão para as localidades citadas.





Quem também opera voo internacional em Confins é a Copa Airlines, que cumpre a rota Confins/Panamá. A empresa também ofereceu flexibilização aos clientes, mas, até o momento, não anunciou qualquer tipo de suspensão.

Gol e American Airlines cancelam voos pelo Brasil

O avanço do Coronavírus pelo mundo também fez com que outras companhias cancelassem várias rotas. É o caso da Gol, que suspendeu, até o dia 30 de junho, seus voos que ligam o Brasil a outros 11 países: Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Estados Unidos, México, Paraguai, Peru, República Dominicana, Suriname, Uruguai.





Já a American Airlines cancelou os voos que ligam Nova York e Miami ao Rio de Janeiro. A capital São Paulo também teve rotas para Nova York, Miami e Dallas canceladas. Manaus e Brasília também não contam com o voo com destino a Miami. A medida vai até o dia 6 de maio, com exceção da rota entre Dallas/São Paulo, que vale até 3 de junho.