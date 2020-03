Coronavírus: os tropeços que pacientes enfrentam em postos de saúde de BH

No Centro de Saúde Novo Horizonte, pacientes relatam falta de máscaras para atendimento e de álcool em gel. Casos suspeitos são encaminhados a outra unidade (foto: FOTOS: Jair Amaral/Em/D.a press)







Em um cenário de mobilização nacional contínua contra a propagação da COVID-19, doença provocada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), o atendimento primário básico em Belo Horizonte ainda não se mostra plenamente preparado para receber pacientes com sintomas. Levantamento em centros de saúde e Unidades de Pronto-Atendimento (UPA) mostra que parte deles ainda carece de profissionais, equipamentos e insumos básicos, como máscaras e álcool em gel. Faltam também padronização de procedimentos e informação a atendentes.





Em postos de cinco diferentes regionais da capital, a equipe de reportagem do Estado de Minas pôde constatar demonstrações dessa situação. Uma falha de estrutura que, segundo o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Belo Horizonte (Sindbel), afeta cerca de 30% dos 152 postos de saúde de BH. Alguns postos consultados pelo EM chegaram a recomendar a improvisação de máscaras para pacientes com sintomas, com o uso de panos ou toalhas, para que secreções lançadas em espirros ou tosse por quem possa ter o vírus não se propaguem para profissionais de saúde e outros pacientes. Medida precária e arriscada, na opinião de especialistas.



A falta de insumos levou dois dos centros consultados a recomendar improvisações a pacientes que tenham sintomas compatíveis com a COVID-19. No Centro de Saúde João XXIII, no Bairro Vila Oeste, na Região Noroeste da capital, a atendente recomenda uma cobertura simples e ineficaz, mesmo depois de admitir que o local se encontrava cheio de outros usuários. “O melhor é vir mais tarde, porque o centro agora está muito cheio e pode demorar o atendimento. Não temos máscaras aqui para fornecer, mas você pode amarrar um paninho (no rosto) e vir que está tudo bem”, disse. Também revelou que o planejamento para lidar com o isolamento na unidade também não está bem definido: “Até a enfermeira chegar, você (paciente) fica na sala de curativos ou na de enfermagem”.





Problema semelhante foi verificado na Região Norte, no Centro de Saúde Tupi, no bairro de mesmo nome. Um dos enfermeiros que trabalham no local disse que, na falta de máscaras cirúrgicas para os pacientes, era preciso tomar outras medidas. “Tem de vir com um lençol ou uma toalha amarrada no rosto, tampando a boca”, disse.





Prefeitura argumenta que tem feito reposição de equipamentos de proteção e que segue normas da Saúde estadual





Além do improviso, o funcionário alertou que o atendimento não seria prioritário: estaria sujeito à agenda da equipe de atendimento a que cada paciente pertence, dependendo do endereço. “Se seu endereço é da equipe 3, então você tem de vir logo, ou então pode ficar sem atendimento, se não sobrarem vagas de urgência”, frisou, ignorando o fato de que o atendimento a suspeitas da COVID-19 deve ser prioritário.



A microbiologista Viviane Alves, do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais, afirma que medidas como as sugeridas são precárias, e que o correto, preconizado inclusive pelos protocolos dos planos de contingência, é que pacientes com sintomas suspeitos e funcionários usem máscaras – sendo que a proteção para quem lida diretamente com os doentes deve ser do modelo N95, mais cara e eficiente que a máscara cirúrgica.





“Usar tecido é uma questão complicada, porque pode gerar contaminação. Teria de ser descartado após o uso, pois o vírus pode ficar viável por várias horas nesses materiais. O tecido precisaria ser esterilizado ou descartado em lixo hospitalar. O certo mesmo é a máscara”, disse.









Na falta de solução, redirecionamento Sobre o fato de não haver um local adequado para isolamento, a especialista enumera vários procedimentos necessários para que funcionários e outros frequentadores não sejam contaminados. “É bom que se tenha um local designado para isso, porque é preciso que todas as superfícies sejam limpas com frequência. O vírus não é transmitido pelo ar, mas pelas gotículas de saliva, secreções e da tosse”, disse Viviane Alves.