Presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, é diagnosticado com coronavírus; paciente estava na comitiva de Bolsonaro

(foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

A assessoria de imprensa da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) confirmou, na noite desta segunda-feira (16), que seu presidente, Flávio Roscoe, foi diagnosticado com o novo coronavírus.





Segundo a Fiemg, Roscoee apresentava sintomas da doença. Ele passou por exames, que derampara a Covid-19.





O paciente está em quarentena domiciliar e é acompanhado por uma equipe médica, de acordo com a assessoria de imprensa da Fiemg.





Ainda de acordo com a Fiemg, nenhuma outra pessoa ligada à federação está, até o momento, diagnosticada com a doença.





Com o caso de Roscoe, Belo Horizonte tem ao menos dois diagnósticos da doença. Nesta segunda-feira, a Secretaria de Estado de Saúde confirmou o primeiro caso na cidade: uma mulher de 34 anos. Não há informações, contudo, se ela estava no exterior.





Além disso, com a inclusão do quadro clínico do presidente da Fiemg, Minas Gerais tem pelo menos oito casos da enfermidade: dois em BH, dois em Juiz de Fora e um nas cidades de Patrocínio (Alto Paranaíba), Divinópolis (Centro-Oeste), Ipatinga (Vale do Rio Doce) e Coronel Fabriciano (Central).





Os casos de Roscoe e de Fabriciano, no entanto, ainda não constam na relação da Secretaria de Estado de Saúde, que contabiliza apenas seis diagnósticos.