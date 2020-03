Coronavírus: governo de Minas suspende aulas na rede estadual

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 28/11/2019)



O governo Romeu Zema (Novo) vai paralisar as atividades nas escolas estaduais a partir desta quarta-feira (18) para conter a proliferação do novo coronavírus, causador da COVID-19. A medida se estende até o próximo domingo (22), ou seja, os alunos ficarão três dias sem aulas.









“O intuito da paralisação de atividades é o de concentrar esforços no diálogo com as unidades e na elaboração de medidas adicionais, sempre monitorando a evolução da transmissão”, informou o governo.





O Executivo estadual também ressaltou que não há situação de contágio comunitário em Minas Gerais até o momento. A proliferação local só é registrada no Brasil nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.





A medida, novamente conforme o estado, “está em sintonia com as determinações do Ministério da Saúde”.





Até o último balanço da Secretaria de Estado de Saúde, Minas Gerais tem quatro casos do novo coronavírus confirmados, nas cidades de Patrocínio (Alto Paranaíba), Ipatinga (Vale do Rio Doce), Juiz de Fora (Zona da Mata) e Divinópolis (Centro-Oeste). Há outros 297 em investigação.