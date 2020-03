Escolas particulares também podem suspender aulas a partir de quarta, diz sindicato

Imagem meramente ilustrativa (foto: Reprodução/Pixnio)



Em nota divulgada na noite deste domingo (15), o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep/MG) recomendou que as instituições privadas de educação paralisem suas atividades entre quarta-feira (18) e o próximo domingo (22). A razão, evidentemente, é a proliferação do novo coronavírus.





A medida é exatamente a mesma adotada pela rede estadual de educação. O alinhamento entre o Sinep e o governo aconteceu neste domingo, em reunião entre as partes.









O Sinep também esclareceu que fará uma nova reunião para discutir o caso ainda nesta semana. A entidade de classe pediu à Secretaria de Estado de Saúde que envie um representante para o encontro.





Ainda neste domingo, o Executivo estadual ressaltou que não há situação de contágio comunitário em Minas Gerais até o momento. A proliferação local só é registrada no Brasil nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.





A medida, novamente conforme o estado, “está em sintonia com as determinações do Ministério da Saúde”.





Até o último balanço da Secretaria de Estado de Saúde, Minas Gerais tem quatro casos do novo coronavírus confirmados, nas cidades de Patrocínio (Alto Paranaíba), Ipatinga (Vale do Rio Doce), Juiz de Fora (Zona da Mata) e Divinópolis (Centro-Oeste).