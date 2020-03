Coronavírus: Governo de Minas suspende eventos e viagens de servidores a locais de risco por 30 dias

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



O governo de Minas Gerais criou neste domingo o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19. Formado por diferentes órgãos, o grupo de trabalho já tomou diversas medidas por meio de edição extra do Diário do Executivo publicada na noite deste domingo (15).





Entre as medidas está a suspensão por 30 dias de eventos, treinamentos ou outras programações com público maior que 100 pessoas.





Quanto às reuniões, a recomendação é que elas deverão ser feitas de maneira remota, por videoconferência, por exemplo. Em caso de encontro pessoal, apenas as pessoas indispensáveis poderão participar.





O estado também suspendeu por 30 dias a viagem de servidores a locais de transmissão comunitária do novo coronavírus. O dirigente máximo do órgão ligado ao funcionário público em questão, no entanto, pode autorizar a ida em casos extraordinários.





Outra medida tomada pelo comitê é a quarentena para todos os servidores que retornarem de países com transmissão comunitária. Eles precisarão se ausentar do serviço por oito dias se não apresentarem sintomas e 14 caso os sinais da doença se manifestem.





Neste caso, o servidor em quarentena poderá trabalhar de casa, avisando a chefia com antecedência. Continuará a ser pago a ele direitos como auxílio-alimentação e ajuda de custo. Além disso, fica dispensado o comparecimento dele à unidade pericial.