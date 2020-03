''Zombaram de mim'', diz mulher que usou máscara em evento na Savassi

Centenas de pessoas compareceram ao Saint Patrick's Day, na Savassi, Região Centro-Sul da capital mineira, mas somente uma delas foi localizada pela reportagem com mascara cirúrgica, relacionada à proteção contra o novo coronavírus, causador da COVID-19. O evento aconteceu na tarde deste domingo (15), na Avenida Getúlio Vargas, entre a Avenida do Contorno e a Rua Alagoas.

A única pessoa avistada pela reportagem com o adereço foi a agente de viagens,que ainda revelou que algumas pessoaspor ela estar de máscara. "Tenho diabetes e estou me precavendo. E é esquisito porque as pessoas acham que eu é que estou errada, mas sei que eu é que estou certa, pois estou protegendo a mim e a outras pessoas", frisa.