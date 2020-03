Polícia Militar prende homem com 1.400 pinos de cocaína na Grande BH

Material apreendido (foto: Polícia Militar/Divulgação)

A Polícia Militar prendeu nesta sexta-feira (13) um homem de 36 anos por tráfico de drogas no Bairro Bela Vista, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a corporação, 1400 pinos de cocaína foram encontrados.









Ao ser abordado pelos policiais, o suspeito alegou que havia distribuído toda a droga no dia anterior e que a arma de fogo encontrada era para defesa pessoal. No entanto, cães farejadores da corporação encontraram diversas sacolas enterradas no quintal da moradia.





Os materiais apreendidos foram 1.400 pinos de cocaína, uma porção de cocaína, seis munições, duas balanças, um telefone celular e um revólver calibre 38.

Ainda segundo a Polícia Militar, o suspeito usava uma tornozeleira eletrônica por um crime cometido no Rio de Janeiro e já era conhecido no meio policial.





O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Policial de Santa Luzia.

* A estagiária está sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.