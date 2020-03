Colapso em rede de drenagem formou buraco na Av. Assis Chateaubriand

Escavadeira posicionando estrutura da nova tubulação no Centro de BH (foto: Fred Bottrel/EM/DA Press)







O buraco que se abriu no trecho da Avenida Assis Chateaubriand, entre o Viaduto Santa Tereza e o Parque Municipal, no Centro de Belo Horizonte, foi resultado do colapso da rede de drenagem da região. A informação foi confirmada pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) nesta quarta-feira ao Estado de Minas.









“Uma equipe já está no local para refazer a rede de drenagem e área ainda se encontra interditada. A conclusão das obras está prevista para 30 dias, a depender das condições climáticas”, concluiu a Sudecap.









Segundo a BHTrans, a opção de desvio para os motoristas que querem ir à Praça da Estação é seguir pela Avenida Afonso Pena e descer a Rua Espírito Santo. Para quem precisa ir à área hospitalar, é preciso seguir a Assis Chateaubriand e pegar a Avenida Francisco Sales, ou continuar na Avenida Assis Chateaubriand até chegar à Avenida do Contorno e acessar a Avenida dos Andradas.