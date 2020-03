Operação contra o crime organizado tem um morto em confronto com a PM

(foto: Polícia Militar/Divulgação)







O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Polícia Militar (PM) desencadearam uma megaoperação contra o crime organizado em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata, nesta terça-feira. Um suspeito morreu em confronto com policiais.









No início da manhã já havia apreensão de drogas e 11 suspeitos detidos. “Um indivíduo que confrontou as equipes do CPE (Comando de Policiamento Especializado), especificamente o pessoal da Rotam (Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas), foi atingido por disparos de policiais em defesa da própria vida”, contou o major Santiago. “Foi apreendida uma pt. Ele foi socorrido para o hospital, mas veio a óbito”, concluiu.





A PM deve divulgar mais detalhes da operação ao longo do dia.





Aguarde mais informações