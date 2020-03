Bombeiros se preparam para ocorrências de desastres internacionais

(foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)



Com a experiência de lidar com os maiores desastres da mineração no país, bombeiros militares de Minas Gerais que ministram neste sábado (7) o primeiro curso do Brasil de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas (Brec) em nível avançado. Os militares acordaram cedo para o simulado operacional de trabalho em estrutura colapsada. O treinamento prepara os bombeiros para lidar com ocorrências de desmoronamentos e desabamentos de edificações.





04:00 - 24/02/2020 Quase 400 dias de buscas; carnaval não interrompe trabalho dos Bombeiros em Brumadinho ações perigosas que exigem técnica e perícia. "Esse é um momento de treinar tudo que aprendeu no curso. A gente simula como se uma edificação estivesse caído. Eles trabalham com espaço pequeno e ferramentas manuais. Toda a gestão do incidente é trabalhada, desde acampamento, área de alimentação, até o revezamento", explicou o capitão Wenderson Duarte Marcelino, coordenador do curso. A atividade desgastante tem duração de até 16h de trabalho. No simulado, os militares têm de trabalhar em local restrito, fazer rompimento de estrutura, iniciar escoramento, entre outras. "Esse é um momento de treinar tudo que aprendeu no curso. A gente simula como se uma edificação estivesse caído. Eles trabalham com espaço pequeno e ferramentas manuais. Toda aé trabalhada, desde acampamento, área de alimentação, até o revezamento", explicou o capitão Wenderson Duarte Marcelino, coordenador do curso.





resgatar vítimas – como no caso de David Sampaio Martins, de 22 anos, vítima do jovem que ficou sob escombros chegou a fazer 'selfie' para tranquilizar familiares. Na ação, os militares também precisam– como no caso de David Sampaio Martins, de 22 anos, vítima do desabamento de um edifício em Fortaleza em outubro do ano passado. Opara tranquilizar familiares.





“A ideia é chegar até a vítima que tem dificuldade de mobilidade porque o espaço é reduzido. Então também temos que trabalhar a parte física e mental dos militares para que eles consigam, desde o início, acalmar a vítima. Dependendo do tipo de lesão que ela tiver, tem que iniciar a extração da vítima o mais rápido possível”, disse o bombeiro.





Três semanas de curso

O curso começou no último dia 24. Na primeira semana, o treinamento foi no aeroporto da Pampulha para demonstrar os protocolos da ONU em caso de convocação. Os militares simularam a chegada de cinco equipes brasileiras ao Vietnã em uma hipótese do país ser atingido por terremoto. Foram analisados procedimentos de imigração, alfândega e vigilância sanitária diferentes dos voos comerciais.





Um simulado final será realizado na próxima semana em Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas. O treinamento vai representar uma grande operação de desastre, começando na terça-feira com término na quinta à noite. O fim do curso ocorre no dia seguinte, 13.





Prontos para o mundo

De acordo com os bombeiros, o curso promete preparar os militares para atender ocorrências internacionais. “Essa é uma das ideias. Estamos nos capacitando em cima dos protocolos da Organização das Nações Unidas para poder atuar fora do país novamente”, informou o capitão Marcelino.





foi concluída por bombeiros de Minas. Duas equipes foram para Moçambique em ajuda humanitária para operação no país devastado pelos ciclones Idai e Kenneth, que atingiram o continente africano matando mais de mil pessoas. No ano passado, a primeira missão internacional de bombeiros militares brasileiros foi concluída porbombeiros de. Duas equipes foram paraem ajuda humanitária para operação no país devastado pelos ciclones Idai e Kenneth, que atingiram o continente africano matando mais de mil pessoas.





Ao todo, estão participando do Brec 34 militares dos Corpos de Bombeiros Militares dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Bahia, Ceará, Roraima e do Distrito Federal.





“Há 10 anos começamos a ir pra fora do Brasil aprender em diversos cursos. Fomos agregando experiência. A partir daí fomos evoluindo. A tendência é repassar o curso e cada um leva para seu estado e continue difundindo os ensinamentos”, conclui capitão Marcelino.