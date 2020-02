Experiência em desastres faz bombeiros de Minas treinarem militares de outros estados

(foto: Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais/Divulgação)



Bombeiros de Minas e mais seis estados participam do primeiro curso do país de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas (Brec) em nível avançado. Os instrutores são militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, com experiência em grandes desastres como os de rompimento das barragens em Mariana, Brumadinho e da atuação internacional em Moçambique.





SAIBA MAIS 15:48 - 27/02/2020 Casal troca tiros com policial militar após tentativa de assalto em Belo Oriente



O curso prepara os militares para lidarem com desastres nos padrões internacionais, com foco em escoramentos complexos e penetração em escombros. “É uma capacitação inovadora que une as experiências já vividas no CBMMG, em Minas, em outros estados da Federação e em outros países”, afirma a corporação.



(foto: Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais/Divulgação)



Na manhã desta quinta-feira, o treinamento foi no aeroporto da Pampulha para demonstrar os protocolos da ONU em caso de convocação. Os militares simularam a chegada de cinco equipes brasileiras ao Vietnã em uma hipótese do país ser atingido por terremoto. Foram analisados procedimentos de imigração, alfândega e vigilância sanitária diferentes dos voos comerciais.



“Pelo nosso cenário no estado, nossos riscos e emergências, estamos nos especializando cada vez mais. E agora vamos deixar equipes em condições de atuação internacional. Vamos conseguir atender emergências no Brasil e fora dele”, disse o capitão Herbert Aquino Marcelino.O curso prepara os militares para lidarem com desastres nos padrões internacionais, com foco em escoramentos complexos e penetração em. “É umaque une as experiências já vividas no CBMMG, em Minas, em outros estados da Federação e em outros países”, afirma a corporação.Na manhã desta quinta-feira, o treinamento foi no aeroporto da Pampulha para demonstrar osem caso de convocação. Os militares simularam a chegada de cinco equipes brasileiras aoem uma hipótese do país ser atingido por. Foram analisados procedimentos de imigração, alfândega e vigilância sanitária diferentes dos voos comerciais.

Com duração de três semanas, o curso iniciou na última segunda-feira e termina em 13 de março. Ao todo, estão participando 34 militares dos Corpos de Bombeiros Militares dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Bahia, Ceará, Roraima e do Distrito Federal.



(foto: Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais/Divulgação)





O foco do treinamento é o gerenciamento e a coordenação das equipes de respostas aos desastres em âmbito local, regional, nacional e internacional, desenvolvendo, inclusive, uma cooperação com a Organização das Nações Unidas (ONU).