Maior da história: força-tarefa garantiu carnaval para 4,45 milhões de foliões

(foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS) 23 dias de carnaval, Belo Horizonte recebeu 4,45 milhões de foliões. O número foi apresentado durante balanço feito pela Belotur na terça (4). A cidade recebeu 211 mil turistas, com um consumo médio de R$ 1 mil por cada um deles. "É um ganho para a cidade. Estamos focados em ter o melhor carnaval do Brasil e não o maior", afirmou o presidente da Belotur, Gilberto Castro.

O cálculo indica o número de foliões. Não é a quantidade de pessoas que estiveram na cidade, mas o número de quem esteve na folia, o que significa que uma pessoa pode ser contada mais de uma vez. O folião que pode acompanhar o cortejo de diversos blocos. "A gente soma o que tem de foliões em cada bloco de rua e a soma disso tudo totaliza 4 milhões e 450 mil foliões, sem contar eventos privados e os palcos", informou.

Uma semana antes do carnaval, 50% dos carros de som dos blocos foram reprovados pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), o que gerou muitas queixas dos blocos de rua em relação às exigências, em especial a atuação da Polícia Militar de Minas Gerais.

Gilberto afirmou que o problema foi superado. "Poucos blocos deixaram de sair por esse motivo. Tivemos força-tarefa ações, de atores do carnaval e dos blocos, para tudo sair dentro da normalidade. Vamos manter interlocuções necessárias para evitar esses problemas para os próximos anos", disse.

O tenente Peron Batista Lehner , comandante do Batalhão de Carnaval do Corpo de Bombeiros, avaliou que a medida do Detran-MG foi acertada. Uma das interdições ocorreu no dia 15 no Bairro Ipiranga, com um bloco que montou palco com estrutura metálica. Outro trio foi barrado na Savassi. "Como houve confluência de muitos trios, não tinha equipe de isolamento adequado. Nós acertamos com eles para terminar o cortejo um pouco mais cedo", informou.

Números do carnaval de BH

_390 desfiles _ 211 mil turistas, aumento 3,4% _ 1800 câmeras no COP _2.409 guardas municipais _ 4,45 milhões de foliões _ 20 mil passageiras no Foliônibus _ 848 toneladas de lixo recolhidas, - 70% _ 1.389 garis _ aumento 100% na subvenção de escolas de samba _ 124 vistorias dos bombeiros no carnaval _ Nota geral dos foliões foi 8,6 _ Redução de 22% roubo de celulares - 349 roubos (2019) é 271 (2020) _ Crimes sexuais - aumento 7 casos em relação a 2019, de 14 para 21 _ 9 mil policiais militares em BH _ Redução 23% dos crimes violentos