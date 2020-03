Homem aponta arma para PM na região da Pampulha e acaba baleado

O homem baleado foi encaminhado ao Hospital Risoleta Neves (foto: Hospital Risoleta Neves/Internet/Divulgação) roubo de veículo, foi baleado na mão, na noite dessa terça-feira, no Bairro Santa Rosa, na Região da Pampulha, após apontar uma arma para policiais militares. Um homem de 29 anos, suspeito de participação em umde veículo, foina mão, na noite dessa terça-feira, no, na Região da Pampulha, após apontar umapara policiais militares.





Segundo informações da Polícia Militar, durante patrulhamento, policiais encontraram três suspeitos que teriam roubado uma Renault Duster Verde.





O trio estava retirando produtos do interior do carro e transferindo para outro veículo, que inclusive estava sendo usado na escolta do roubo da Duster.





Ao perceber a aproximação dos militares, um dos suspeitos, que estava com uma arma em punho, tentou apontá-la na direção dos policiais, quando foi baleado na mão e socorrido em seguida para o Hospital de Pronto Socorro Risoleta Neves.





Os outros dois suspeitos foram presos em flagrante. Um revólver calibre 38 municiado, uma réplica de arma de fogo e os dois veículos foram apreendidos. Todos os três homens já tinham passagem na polícia e um deles estava foragido da justiça.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira