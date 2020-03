Celulares no carnaval: furtos aumentam em BH, mas recuperação é maior

No período da folia, de 8 de fevereiro a 1º de março, foram furtados 1335 aparelhos (foto: Márcia Maria Cruz/EM/DA PRESS) furto e roubo de celulares seguem como os crimes que mais atrapalham a festa dos foliões e um dos grandes desafios para as autoridades de segurança. No período oficial da folia, de 8 de fevereiro a 1º de março, foram furtados 1335 aparelhos, um aumento de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. Houve redução de 22% no roubo de celulares. Foram 349 roubos em e 271 em 2020. seguem como os crimes que mais atrapalham a festa dos foliões e um dos grandes desafios para as autoridades de segurança. No período oficial da folia, de 8 de fevereiro a 1º de março, foram furtados, um aumento de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. Houve redução de 22% no roubo de celulares. Foram 349 roubos em e 271 em 2020.





Os números foram apresentados na manhã de terça (4), durante apresentação de balanço da festa feito pela Belotur. Ao longo dos 23 dias de festejos, foram contabilizados 4,45 milhões de foliões. A festa também tem conquistado turistas do interior, de outros estados e estrangeiros. Foram 211 mil, um aumento de 3,4%

A Polícia Militar conseguiu recuperar 221 aparelhos, o que representa aumento de 20,11% em relação a 2019. "O bloqueio imediato foi uma medida que fez com que o agente tivesse maior dificuldade e tenha pensado para fazer a prática do delito", afirma o tenente-coronel Rodrigo de Faria, chefe do estado maior do Comando de Policiamento da Capital (CPC).

ROUBOS E FURTOS DE CELULARES

1335 furtados

271 roubados

Recuperação

2018 - 131

2019 - 184

2020 - 221

Variaçã de 2018-19 - aumento 40,26%

Variação 2019-20 - aumento 20,11%

Fonte: PMMG