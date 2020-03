Mãe de 6 filhos com doença rara, embaladora pede ajuda: 'Vivo com um salário mínimo'

Alcilene Lima, de São Sebastião do Oeste, teve seis filhos dos sete filhos diagnosticados com doença rara que ataca os ossos (foto: Facebook/Reprodução)

Alcilene Pereira de Lima, de 30 anos, faz ao menos duas visitas mensais a ortopedistas e pediatras. Seis dos sete filhos da embaladora, que vive em São Sebastião do Oeste, na Região Centro-Oeste de Minas, foram diagnosticados com osteocondromatose múltipla.





Hereditária e incurável, a doença é caracterizada pela presença de tumores benignos nos ossos, que ocasionam dores, encurtamento de membros, perda de movimentos e podem evoluir para o câncer ósseo.





Natural de Utinga, no interior da Bahia, Alcilene mantém as crianças - 5 meninas e 2 meninos - com um salário mínimo. Quinhentos reais são empregados no pagamento do aluguel da casa de três cômodos em que a família mora. O que sobra mal cobre as despesas com alimentação e higiene pessoal dos moradores. “No momento, só eu estou trabalhando. Meu marido está desempregado”, conta a jovem.





Solidariedade

A situação precária mobilizou uma campanha em São Sebastião do Oeste. Coordenada pelo projeto Capitão América Solidário, a iniciativa busca arrecadar recursos para ajudar na manutenção das crianças e na construção de uma casa para a família. “Para você ter uma ideia, não havia camas na casa. Nós conseguimos a doação desses móveis, mas não tivemos como montá-los, pois o espaço é muito pequeno”, conta o coordenador Lauro Carvalho.













Os meninos afetados pela doença têm entre 3 e 12 anos de idade. "Apenas nossa filha mais velha, de 14 anos, escapou do problema", conta o pai José Orlando Alves Barbosa. As crianças são, atualmente, acompanhadas por profissionais do Hospital São João de Deus, em Divinópolis. Duas já têm cirurgias marcadas para o dia dez de março. Outra conquista da campanha foi o terreno para a edificação do imóvel, além da planta da casa. "Agora, queremos ajudar a Alcilene e o Orlando a juntar o dinheiro para a construção. Acomodar melhor essa família grande e liberá-los do aluguel, que come mais da metade da renda deles, é urgente", explica Lauro.





Segundo o ortopedista traumatologista e Thiago Mendonça Cunha, do Hospital São João de Deus, as operações visam a extração de tumores e correção de lesões nos joelhos e tornozelos dos meninos, que sofrem com dores e bloqueios nas articulações. “Avaliamos a necessidade de intervenção cirúrgica em uma terceira menina, que apresenta deformidades no antebraço”, relata.





Osteocondromatose múltipla

Síndrome hereditária, a osteocondromatose múltipla é marcada pela formação de múltiplos tumores ósseos benignos, sobretudo nas extremidades de ossos longos, como o fêmur (na coxa) e úmero (braço).





Segundo o ortopedista pediátrico e oncologista Cláudio Beling, do Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte, a doença geralmente se manifesta ainda na infância e pode levar à baixa estatura, deformidades dos membros, perda de mobilidade, fraturas recorrentes, alterações sensoriais, dor generalizada, entre outras complicações.





“Em menos de 1% dos casos, os tumores podem se tornar malignos. Quando isso ocorre, geralmente, é na fase adulta. É raro, mas, as vezes, acontece”, explica.





Ainda de acordo com Beling, não há medicamento ou tratamento específico de combate osteocondromatose. “Os pacientes precisam de acompanhamento médico frequente e, quando há impacto funcional os membros, cirurgia”, esclarece.





Como ajudar





Caixa Econômica Federal Operação 013 Conta: 00055741-0 Outras informações: 37 98828-4485 As doações à família de Alcilene e José Orlando podem ser feitas por meio de depósito ou transferência bancária. Confira os dados para contribuição :