Central de Atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência fica no Bairro Coração Eucarístico (foto: Prefeitura de Belo Horizonte/Divulgação) segue funcionando normalmente nesta quarta-feira (4). Na última noite, uma queda de energia afetou o funcionamento da central, localizada no Bairro Coração Eucarístico, na Região Noroeste da cidade. A Central de Atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)normalmente nesta quarta-feira (4). Na última noite, uma queda de energia afetou o funcionamento da central, localizada no Bairro Coração Eucarístico, na Região Noroeste da cidade.





Como o gerador do local tinha autonomia para funcionar durante quatro horas, o plano de contingência foi acionado e representantes do Samu foram direcionados ao Centro Integrado de Operações para atender a partir do 193, número dos Bombeiros. A população também foi orientada a ligar para o 193.





A energia na Central só foi restabelecida por volta das 23h. Após o problema ter sido solucionado, a central segue operando normalmente. Procurada pela reportagem, a Cemig ainda não havia informado o motivo da queda de energia.

