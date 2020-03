Prefeitura de BH renova quase toda a frota de ambulâncias do Samu

Veículos foram apresentados em coletiva, na tarde desta terça-feira (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

Em evento na tarde desta terça-feira, a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou a troca de quase toda a frota atual de ambulâncias responsáveis pelo transporte de urgência e emergência da capital mineira e de cidades da Região Metropolitana. Ao todo, serão 26 novos veículos - na renovação da frota foram investidos cerca de R$ 5 milhões. Em evento na tarde desta terça-feira, a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou a troca de quase toda a frota atual de ambulâncias responsáveis pelo transporte de urgência e emergência da capital mineira e de cidades da Região Metropolitana. Ao todo, serão 26 novos veículos - na renovação da frota foram investidos cerca de R$ 5 milhões.





Além dos atendimentos realizados na capital, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Belo Horizonte é responsável pela regulação do serviço nos municípios de Caeté, Mariana, Nova Lima, Ouro Preto, Ribeirão das Neves, Sabará e Santa Luzia.





Em 2019, o Samu da capital mineira atendeu mais de 110 mil ocorrências, o que dá uma média de mais de 300 atendimentos por dia. A frota do Samu é composta por 27 ambulâncias , sendo 21 unidades de suporte básico (USB) e seis de suporte avançado (USA).





Além disso, um médico do serviço atua no helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas (BOA), do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Ao todo, são cerca de 700 colaboradores entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores, atendente e pessoal administrativo.