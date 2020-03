Chuva, queda de árvores e semáforos com defeito complicam trânsito em BH

Durante a chuva, árvores caíram e problemas com semáforos foram registrados na capital mineira (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

A volta pra casa, no fim da tarde desta terça-feira, complica a vida da maioria dos motoristas da capital mineira. Com a chuva, o trânsito, que já costuma ser lento nesse horário, fica ainda pior; várias avenidas de Belo Horizonte já registram fluxo lento de veículos. A volta pra casa, no fim da tarde desta terça-feira, complica a vida da maioria dos motoristas da capital mineira. Com a chuva, o trânsito, que já costuma ser lento nesse horário, fica ainda pior; várias avenidas de Belo Horizonte já registram fluxo lento de veículos.









Já na Rua Caetés com a Avenida Afonso Pena, na Região Central, o semáforo apresentou problemas e contribuiu para o engarrafamento. Mas, segundo o órgão de trânsito, o imbróglio foi resolvido por volta das 18h43. Na Rua dos Otoni, com Rua Maranhão, no Bairro Santa Efigênia, uma árvore caiu bem próxima a um carro, interditando a via.





O trânsito também é intenso no Complexo da Lagoinha, na Região Leste da capital. Moradores também reclamam das vias lotadas entorno do BH Shopping e refletindo no Anel Rodoviário, desde o Bairro Olhos D’água até a Cidade Industrial, no sentido Vitória.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie