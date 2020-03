Chuva em BH: obras em áreas destruídas por temporais devem ser concluídas em 3 meses

"Eu acredito que subestimou o tempo de reparação da cidade. É preciso acabar o período da chuva - o que parece estar no fina - para qua cidade esteja totalmente reconstruída em aproximadamente 3 meses." Foi o que o prefeito Alexandre Kalil informou, na tarde desta terça-feira, em coletiva de imprensa, na prefeitura de Belo Horizonte (PBH), sobre as obras nos pontos destruídos pelos fortes temporais de janeiro deste ano.



Kalil disse que a prioridade é normalizar o tráfego para o trânsito. "Da porta da minha casa até a prefeitura passo por 74 buracos. Mas, não dá pra fazer chovendo. A Avenida Tereza Cristina vai ser totalmente recuperado. (...) Vamos entregar a cidade como se não tivesse ocorrido aquela sequência de tempestades na cidade.", disse.



Mas, a falta de repasse dificulta o andamento das obras. Isso porque, de acordo com o prefeito, parte dos recursos prometidos pelo Governo Federal não foram repassados. O valor estimado para a recuperação é de R$ 200 milhões. Desses, R$ 31milhões foram garantidos pela PBH e R$ 7,7 milhões foram liberados pela união.



O prefeito também comentou sobre o carnaval e classificou a festa como um sucesso. "O meu carnaval foi tudo certo. Passei em meu sitio, que fica na Pampulha, onde passo há 30 anos sem ouvir tocar nenhum tombor. Como a cidade tem dono, os folies foram para a rua fizeram belíssimo carnaval. E isso só tem um mérito: que e do povo, que recuperou a autoestima, que está feliz, que está contente", comentou Kalil, acrescentado ter ficado muito orgulhoso e já apostando na festa do ano que vem: "ano que vem, vamos fazer uma festa mais bonita ainda."