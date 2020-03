Barganha do transporte público: PM prende mulher que vendia passagem abaixo do preço em BH

(foto: Reprodução/Polícia Militar)

Um crime já presenciado por qualquer usuário do transporte público de Belo Horizonte: a Polícia Militar prendeu, na tarde desta segunda-feira (2), uma mulher acusada de barganhar tarifas de ônibus na Rua São Paulo, no Hipercentro da capital mineira.



Segundo a corporação, ela comprava cartões de pessoas vinculadas a empresas privadas e revendia as passagens a preços abaixo da tarifa cobrada pelas empresas de ônibus. O lucro chegava a cerca de 25% do valor de cada passagem, conforme o boletim de ocorrência.





Com ela, a PM apreendeu 13 cartões dos sistemas Ótimo e BHBus e R$ 246,40 em dinheiro vivo. O crime, de acordo com a guarnição, foi tipificado como estelionato.





Crimes deste tipo ocorrem frequentemente em estações movimentadas do transporte público, como as localizadas nas avenidas Santos Dumont e a Paraná, ambas no Centro de BH.





Segundo a polícia, os funcionários das empresas que vendem cartões para esses estelionatários também podem ser enquadrados pela lei como cúmplice do crime de estelionato. Além de resultar em demissão por justa causa.