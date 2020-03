Professores da rede municipal decidem manter greve em BH

Assembleia realizada hoje na Praça da Estação, Centro de BH (foto: Sind-Rede/Divulgação)







Professores de escolas municipais de Belo Horizonte decidiram continuar em greve. A decisão foi tomada em uma assembleia realizada na manhã desta segunda-feira na Praça da Estação, Centro da capital.





17:35 - 14/02/2020 Servidores da educação de Minas Gerais decidem seguir com greve por tempo indeterminado Sind-Rede BH), Vanessa Portugal, 80% das escolas municipais estão envolvidas na greve, que começou na última quinta-feira, 27 de fevereiro. Segundo a diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal (), Vanessa Portugal, 80% das escolas municipais estão envolvidas na greve, que começou na última quinta-feira, 27 de fevereiro.





“A continuidade da greve é para que se mantenha a estrutura da nossa carreira. A recomposição do piso salarial da carreira no primeiro nível é o elemento central”, explicou Vanessa. Uma nova assembleia está marcada para a próxima segunda-feira, 9 de março.





Professores da rede estadual também estão em greve desde 11 de fevereiro. Eles reivindicam o pagamento do piso salarial, o cumprimento do repasse de 25% da receita corrente líquida do estado para a educação e a quitação do 13º salário de 2019.