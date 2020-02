Professores da rede municipal entram em greve em BH

(foto: Instagram/Divulgação) SindUTE-MG). Com a adesão dos professores municipais, a greve atinge toda a rede pública de ensino na capital, onde também estão parados os professores estaduais. Os professores da rede municipal de ensino de Belo Horizonte anunciaram greve a partir desta quinta (27). "Os servidores da rede municipal de ensino de Belo Horizonte iniciaram uma greve na manhã desta quinta-feira", informou o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (). Com a adesão dos professores municipais, a greve atinge toda a rede pública de ensino na capital, onde também estão parados os professores estaduais.

Na rede pública estadual, os professores iniciaram a greve no mesmo dia de retomada das aulas no dia 11 de fevereiro. Os professores estaduais reivindicam o pagamento do piso salarial, o cumprimento do repasse de 25% da receita corrente líquida do estado para a educação e a quitação do 13º salário de 2019.